Во время застолья курянин напал на своего знакомого с ножом

В результате он нанес ему 4 удара в грудь, 1 удар в лицо и 1 удар в область левой голени

55-летний житель деревни Верхняя Медведица признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью Как было установлено, утром 12 ноября во время застолья между односельчанами произошла ссора. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры , один из мужчин взял со стола кухонный нож и нанес своему знакомому 4 удара в грудь, 1 удар в лицо и 1 удар в область левой голени.

Потерпевший попытался убежать с места происшествия, но упал в коридоре и потерял сознание. Тогда подсудимый обратился к соседям и попросил вызвать скорую. Раненому мужчине оказали своевременную медпомощь.