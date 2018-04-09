Во время застолья курянин напал на своего знакомого с ножом 

В результате он нанес ему 4 удара в грудь, 1 удар в лицо и 1 удар в область левой голени
55-летний житель деревни Верхняя Медведица признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью Как было установлено, утром 12 ноября во время застолья между односельчанами произошла ссора. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, один из мужчин взял со стола кухонный нож и нанес своему знакомому 4 удара в грудь, 1 удар в лицо и 1 удар в область левой голени.
Потерпевший попытался убежать с места происшествия, но упал в коридоре и потерял сознание. Тогда подсудимый обратился к соседям и попросил вызвать скорую. Раненому мужчине оказали своевременную медпомощь.
Суд назначил жителю Курского района 3 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с подсудимого будут взысканы 40 тыс. руб.