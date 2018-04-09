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В Москве рассмотрят жалобу на арест замглавы дальневосточной таможни
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В Москве рассмотрят жалобу на арест замглавы дальневосточной таможни 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит в понедельник жалобу на арест замглавы дальневосточного управления ФТС Сергея Федорова, обвиняемого во взятках на 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов.
Начало рассмотрения апелляции назначено на 12.15.
Басманный суд Москвы 22 марта избрал Федорову меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 мая.
По версии следствия, в 2015-2017 годах Федоров «на систематической основе получал взятки», пополнив свои счета как минимум на 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов. Взамен он покровительствовал компании «Дальзавод-Терминал», выяснило следствие. По данным СК, эти взятки задержанный получал от Родиона Тихонова, который обвиняется в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей и находится под стражей.
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