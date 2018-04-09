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Суд продлил арест обвиняемого в нападении на журналистку Фельгенгауэр
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Суд продлил арест обвиняемого в нападении на журналистку Фельгенгауэр 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пресненский суд Москвы продлил срок ареста Бориса Грица, обвиняемого в нападении с ножом на радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Согласно законодательству, предварительные слушания прошли в закрытом режиме.
"Продлить срок ареста по 26 сентября 2018", — сказала судья Елена Абрамова.
Как ранее сообщили в СК, по заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы обвиняемый Борис Гриц признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими, считают врачи. Следствие настаивает на применении к нему принудительной меры медицинского характера.
Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России, прокуроры также утвердили постановление о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера.
Гражданин России и Израиля Борис Гриц 23 октября 2017 года ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил Фельгенгауэр ножом в шею, после чего был задержан. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Фельгенгауэр вернулась в эфир радио 6 ноября.
Как следует из оглашенных в суде материалов, Гриц проник в редакцию радиостанции и ударил заместителя главного редактора Фельгенгауэр ножом в шею, «имея умысел на убийство». Журналистка получила «резаную рану передней поверхности шеи и нижнечелюстной поверхности слева».
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