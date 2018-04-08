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Жителя Кубани могут осудить на пять лет за намеренный наезд на щенков
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Жителя Кубани могут осудить на пять лет за намеренный наезд на щенков 

Газета.Ru 56 минут назад
Горячеключевской городской суд рассмотрит дело в отношении местного жителя, передает телеканал «360».
Мужчину обвиняют в том, что он намеренно давил машиной щенков, сообщили в пресс‐службе Генпрокуратуры. В случае признания вины выходцу из Краснодарского края грозит до пяти лет тюрьмы.
Следствие установило, что в январе 2018 года мужчина специально выбросил привезенных щенков на обочину и потом наехал на животных на своем автомобиле. В результате его действий две собаки погибли.
Уголовное дело было возбуждено прокурорами после публикаций о жестоком обращении с животными, которые появились в Сети.
Санкции по указанной в обвинении статье предусматривают различные виды наказания. Среди них есть и лишение свободы сроком от трех до пяти лет тюрьмы.
О расследовании уголовного дела в отношении жителя Кубани сообщили и в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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