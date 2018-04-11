В Оренбурге изъято около 10 единиц огнестрельного оружия

Оренбурге в одном из кафе в результате спланированной операции сотрудников уголовного розыска и при силовой поддержке сотрудников ОМОН Росгвардии по Оренбургской области были задержаны более 30 человек в возрасте от 21 до 60 лет.

Во время их досмотра сотрудниками полиции изъяли около 10 единиц огнестрельного и травматического оружия, а также патроны к ним.

По данному факту в отношении двух подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — лишение свободы на срок до 4 лет.