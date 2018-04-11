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В Оренбурге изъято около 10 единиц огнестрельного оружия
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В Оренбурге изъято около 10 единиц огнестрельного оружия 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге в одном из кафе в результате спланированной операции сотрудников уголовного розыска и при силовой поддержке сотрудников ОМОН Росгвардии по Оренбургской области были задержаны более 30 человек в возрасте от 21 до 60 лет.
Во время их досмотра сотрудниками полиции изъяли около 10 единиц огнестрельного и травматического оружия, а также патроны к ним.
По данному факту в отношении двух подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — лишение свободы на срок до 4 лет.
Также в отношении двух лиц составлено два протокола «Незаконное приобретение, ношение огнестрельного оружия ограниченного поражения», сообщает пресс-служба МУ МВД России «Оренбургское»
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