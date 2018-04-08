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По делу о незаконном обороте оружия в Оренбурге задержали более 30 человек
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По делу о незаконном обороте оружия в Оренбурге задержали более 30 человек 

Газета.Ru 1 час назад
Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Оренбургское» задержали более 30 человек в возрасте от 21 до 60 лет за незаконное ношение оружия, сообщает телеканал «360».
В рамках подготовительного этапа ОПМ «Арсенал» поступила информация о том, что в одном из кафе города Оренбурга находятся люди, имеющие при себе оружие. В результате операции сотрудников уголовного розыска и сотрудников ОМОН Росгвардии было изъято около 10 единиц огнестрельного и травматического оружия, а также патроны.
Возбуждены уголовные дела по статье 222 Уголовного кодекса «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей — лишение свободы на срок до 4 лет.
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