Иномарку почти за 1,3 млн руб угнали в Красногорске

В подмосковном Красногорске неизвестный украл автомобиль Hyundai Creta стоимостью около 1,3 миллиона рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РИАМО "В дежурную часть отделения полиции обратился мужчина с заявлением о том, что в городском округе Красногорск неизвестный похитил его автомашину Hyundai Creta 2017 года выпуска", — сказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области По его словам, сумма ущерба составила 1,27 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.