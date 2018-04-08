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Иномарку почти за 6 млн рублей угнали на юго‑востоке Москвы
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Иномарку почти за 6 млн рублей угнали на юго‑востоке Москвы 

Газета.Ru 26 минут назад
Неизвестный украл автомобиль Mercedes-Benz GLS 400 на юго-востоке Москвы, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РИАМО.
В службу «02» поступило сообщение от неработающего гражданина о краже автомобиля по адресу: улица Перерва, дом 43, корпус 1.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный по указанному адресу совершил кражу аавтомобиля Mercedes-Benz GLS 400", — сказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
Он уточнил, что материальный ущерб составил около 5,7 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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