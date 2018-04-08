В Котласе накрыли подпольное казино

городе Котлас в Архангельской области на улице Маяковского злоумышленники арендовали помещение, передает информагентство Nation News.

В нем они установили оборудование для казино. Об этом прознала полиция и наведалась в заведение.

Она сразу изъяла оборудование и документы. Сейчас пытаются найти всех, кто может причастен к организации незаконных игр. Спокойно поработать им удалось лишь с января по март нынешнего года.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр).