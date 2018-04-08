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В Котласе накрыли подпольное казино
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В Котласе накрыли подпольное казино 

Газета.Ru 1 час назад
В городе Котлас в Архангельской области на улице Маяковского злоумышленники арендовали помещение, передает информагентство Nation News.
В нем они установили оборудование для казино. Об этом прознала полиция и наведалась в заведение.
Она сразу изъяла оборудование и документы. Сейчас пытаются найти всех, кто может причастен к организации незаконных игр. Спокойно поработать им удалось лишь с января по март нынешнего года.
Возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр).
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