Приморец сделал четверть миллиона рублей «из воздуха»

Жителя Приморья задержали за мошенничество, которое принесло ему 245 тысяч рублей, правда, ненадолго, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу красноярской полиции.

По словам полицейских, в феврале в дежурную часть от жителя Канска поступило сообщение, что при покупке автопогрузчика неизвестный завладел его сбережениями.

Полицейские выяснили, что потерпевший на одном из интернет-сайтов бесплатных объявлений нашел информацию о продаже во Владивостоке подъемно-транспортной машины марки «Боб Кэт» за 500 тысяч рублей.

По указанному в объявлении телефонному номеру он созвонился с продавцом, который пояснил, что отправит транспорт большегрузным автомобилем сразу после перечисления ему на карту предоплаты в сумме 245 тысяч рублей. Житель Канска перевел денежные средства, после чего злоумышленник перестал выходить на связь. 38-летний мужчина понял, что его обманули, и обратился в органы внутренних дел

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался 25-летний ранее судимый житель Находки . В ходе обыска у молодого человека была изъята сим-карта, с помощью которой он совершил хищение.