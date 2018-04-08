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Приморец сделал четверть миллиона рублей «из воздуха»
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Приморец сделал четверть миллиона рублей «из воздуха» 

Primpress 42 минуты назад
Фото: Primpress
Жителя Приморья задержали за мошенничество, которое принесло ему 245 тысяч рублей, правда, ненадолго, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу красноярской полиции.
По словам полицейских, в феврале в дежурную часть от жителя Канска поступило сообщение, что при покупке автопогрузчика неизвестный завладел его сбережениями.
Полицейские выяснили, что потерпевший на одном из интернет-сайтов бесплатных объявлений нашел информацию о продаже во Владивостоке подъемно-транспортной машины марки «Боб Кэт» за 500 тысяч рублей.
По указанному в объявлении телефонному номеру он созвонился с продавцом, который пояснил, что отправит транспорт большегрузным автомобилем сразу после перечисления ему на карту предоплаты в сумме 245 тысяч рублей. Житель Канска перевел денежные средства, после чего злоумышленник перестал выходить на связь. 38-летний мужчина понял, что его обманули, и обратился в органы внутренних дел.
Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался 25-летний ранее судимый житель Находки. В ходе обыска у молодого человека была изъята сим-карта, с помощью которой он совершил хищение.
Сейчас мужчину доставили в Красноярский край. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
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