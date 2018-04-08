Жители Мысков обворовали соседей, пока те находились у них в гостях

В Мысках будут судить местных жителей, которые обворовали квартиру соседей, которые находились у них в гостях.

«В феврале 2018 года в дежурную часть обратилась жительница города Мыски. Женщина рассказала, что, пока она и её супруг отсутствовали дома, из квартиры пропали золотые украшения, косметика и два мобильных телефона. Общая сумма причиненного ущерба составила более 100 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области

Полицейским удалось выйти на след подозреваемых. В краже заподозрили соседей потерпевших, у которых они в тот день были в гостях. Увидев, что их гости не закрыли дверь в свою квартиру, соседи проникли в неё.

Часть похищенного нашли при обыске у подозреваемых. Расследование дела завершено. Его направляют в суд.

Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 6 лет лишения свободы.