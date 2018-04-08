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В Батайске поймали дилера с крупной партией наркотиков
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В Батайске поймали дилера с крупной партией наркотиков 

161.ru 20 минут назад
Фото: 161.ru
В Батайске 32-летний мужчина попался с полными карманами «синтетики». Он делал закладки и, завидев полицейских, попытался убежать, но его быстро догнали и задержали.
— При личном досмотре у дилера нашли 18 пакетов с наркотиками. Батайчанин прятал их в карманах куртки, брюк и кофты, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
В отношении закладчика завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание, которое ему грозит, — 20 лет лишения свободы.
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