Ещё
Крышевал грузоперевозки: в Самаре вынесли приговор экс-замкомандиру роты полка ДПС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крышевал грузоперевозки: в Самаре вынесли приговор экс-замкомандиру роты полка ДПС 

63.ru 23 минуты назад
Фото: 63.ru
В Куйбышевском районном суде областной столицы завершилось слушание уголовного дела в отношении бывшего заместителя командира роты полка ДПС Самары.
Его обвиняли в получении взяток с предпринимателей-грузоперевозчиков.
Мужчина с апреля по июль прошлого года получил 200 000 рублей от представителей компании, специализирующейся на грузоперевозках в Самаре и по области. За эти деньги инспектор обещал не привлекать к административной ответственности сотрудников фирмы.
Также сотрудник ГИБДД с мая по июль этого года получил от предпринимателя 40 000 рублей. Мужчина перевозил крупногабаритную технику на личном грузовом автомобиле. Представитель ДПС обязался не составлять протокол, если водитель нарушит правила дорожного движения.
— Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Также его лишили права занимать должности в органах власти на 2 года. Приговор в законную силу не вступил, — рассказали в прокуратуре Самарской области.
63.ru: последние новости
Тольяттинец сообщил в ФСБ о бомбе, потому что у него отключился интернет Банда в белых перчатках: тольяттинские воры в масках ограбили салон сотовой связи «Опознали родственники»: в Самаре расследуют дело о смерти молодого человека в Рощинском
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность431
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1308
Волчкову в расцвете сил убил рак19
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию395
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН45
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение