Крышевал грузоперевозки: в Самаре вынесли приговор экс-замкомандиру роты полка ДПС

Самары. В Куйбышевском районном суде областной столицы завершилось слушание уголовного дела в отношении бывшего заместителя командира роты полка ДПС

Его обвиняли в получении взяток с предпринимателей-грузоперевозчиков.

Мужчина с апреля по июль прошлого года получил 200 000 рублей от представителей компании, специализирующейся на грузоперевозках в Самаре и по области. За эти деньги инспектор обещал не привлекать к административной ответственности сотрудников фирмы.

Также сотрудник ГИБДД с мая по июль этого года получил от предпринимателя 40 000 рублей. Мужчина перевозил крупногабаритную технику на личном грузовом автомобиле. Представитель ДПС обязался не составлять протокол, если водитель нарушит правила дорожного движения.