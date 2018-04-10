Мужчина устроил поножовщину в электричке в Москве

Злоумышленник, ранивший ножом двух пассажиров электрички в Москве , задержан на месте преступления, говорится в сообщении пресс-службы управления транспорте МВД РФ по ЦФО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия на транспорте). Ведется расследование.