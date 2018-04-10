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Мужчина устроил поножовщину в электричке в Москве
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Мужчина устроил поножовщину в электричке в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Злоумышленник, ранивший ножом двух пассажиров электрички в Москве, задержан на месте преступления, говорится в сообщении пресс-службы управления транспорте МВД РФ по ЦФО.
«В электропоезде сообщением Москва-Каланчевская задержан 55-летний мужчина, который из хулиганских побуждений нанес своим оппонентам ножевые ранения: 30-летний житель Климовска Московской области получил непроникающее ранение грудной клетки, а 29-летний уроженец Республики Марий Эл резаную рану предплечья и правой кисти», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия на транспорте). Ведется расследование.
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