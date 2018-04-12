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Арестован подозреваемый в нападении с ножом на мужчину на юго-западе Москвы
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Арестован подозреваемый в нападении с ножом на мужчину на юго-западе Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
На юго-западе столицы мужчину изрезали ножом, подозреваемый арестован, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Вечером 10 апреля в службу «02» от очевидцев поступила информация о поножовщине на Ломоносовском проспекте, д. 23. Оперативники выяснили, что возле жилого дома неизвестный в ходе драки причинил мужчине 1974 г. рождения колото-резаные раны. Потерпевшего доставили в больницу.
«На следующий день на Ломоносовском проспекте, д. 5 сотрудники уголовного розыска задержали неработающего гражданина 1976 г. рождения. Мужчину изобличили в содеянном, в отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», — пояснили в пресс-службе.
Фигурант заключен под стражу, добавили в столичном главке.
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