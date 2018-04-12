Арестован подозреваемый в нападении с ножом на мужчину на юго-западе Москвы

Вечером 10 апреля в службу «02» от очевидцев поступила информация о поножовщине на Ломоносовском проспекте, д. 23. Оперативники выяснили, что возле жилого дома неизвестный в ходе драки причинил мужчине 1974 г. рождения колото-резаные раны. Потерпевшего доставили в больницу.

«На следующий день на Ломоносовском проспекте, д. 5 сотрудники уголовного розыска задержали неработающего гражданина 1976 г. рождения. Мужчину изобличили в содеянном, в отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», — пояснили в пресс-службе.

Фигурант заключен под стражу, добавили в столичном главке.