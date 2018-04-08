Экскаватор за 7 млн рублей угнали на востоке Москвы

Неизвестный украл на востоке Москвы экскаватор-погрузчик стоимостью более 7 миллионов рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РИАМО

В полицию обратился водитель экскаватора с сообщением о краже спецтехники по адресу: Москва, улица Буракова, дом 29Б.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу экскаватора-погрузчика JCB 3CX 14M2WM", — сказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Материальный ущерб составил 7,06 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.