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Экскаватор за 7 млн рублей угнали на востоке Москвы
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Экскаватор за 7 млн рублей угнали на востоке Москвы 

Газета.Ru 46 минут назад
Неизвестный украл на востоке Москвы экскаватор-погрузчик стоимостью более 7 миллионов рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РИАМО.
В полицию обратился водитель экскаватора с сообщением о краже спецтехники по адресу: Москва, улица Буракова, дом 29Б.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу экскаватора-погрузчика JCB 3CX 14M2WM", — сказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
Материальный ущерб составил 7,06 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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