Подозреваемым разрешат подключать родных к своей защите

С инициативой выступили двое депутатов. Надо подчеркнуть: семья не заменит человеку профессиональных защитников, но родные смогут подключаться вместе с адвокатом к делу, присутствовать на допросах, например.

Сегодня формального запрета родным и близким становиться защитниками нет. Но после того, как человеку предъявят обвинение. К тому же действующие нормы УПК трактуются так, что правило вступает в силу только когда дело уже попадает в суд. Следователи, отказываясь признать родных подозреваемого защитниками, ссылаются именно на то, что полномочий на то у них нет — в законе не прописано.

Поэтому и предлагается жестко прописать: защитника из родных и близких можно привлекать и подозреваемому (то есть еще до предъявления обвинения). А решение будет принимать прокурор. Впрочем, некоторые эксперты предлагают оставить вопрос на усмотрение следователя.

Здесь есть достаточно тонкий момент. Когда дело рассматривается в суде, общая позиция следствия уже ясна. Каких-то новых обвинений и фигурантов уже не появится. Поэтому суд без проблем дает разрешение родственникам присоединиться к защите на процессе. Но пока идет расследование, точки следователем еще не расставлены. Возможно, кто-то из родственников подозреваемого будет проходить как свидетель. А то и вовсе будет привлечен как подельник. Защитниками же могут стать только те из близких, к кому у следствия нет серьезных вопросов по делу.

"В качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый", — говорится сегодня в законе. Если поправки пройдут, такое же право появится и у подозреваемых. Это очень важно, поскольку в статусе подозреваемого человек может ходить долго, иные расследования затягиваются на годы. Если гражданин уже долго ходит под подозрением, родные, возможно, помогут разобраться, в чем дело.

При этом родственник-защитник будет работать рука об руку с адвокатами. Есть вещи, в которых надо полагаться только на профессионала.

Практически одновременно с этим законопроектом в Госдуму была внесена и другая инициатива, совершенствующая работу следствия. Сенатор Андрей Кутепов выступил с инициативой дополнить УПК статьей, прописывающей порядок и особенности допроса свидетеля по уголовному делу посредством видео-конференц-связи.

"Предлагаемые поправки в УПК позволят решить достаточно распространенную проблему, когда следствию необходимо допросить человека, находящегося в другом городе, — пояснил «РГ» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев . — Такое бывает, если свидетелем преступления стал иногородний, например, турист. Или человек, находящийся в командировке. Естественно, он не может оставаться в городе на все время расследования. Кроме того, масса преступлений совершается на транспорте, скажем, в поездах. Преступник задержан, а свидетели и потерпевшие разъехались по разным концам страны".

УПК разрешает одному из родственников наряду с адвокатом подключиться к защите обвиняемого в суде

С помощью технологий проблема легко решается. По словам Владимира Груздева, процедура будет напоминать ту, что действует в арбитражных судах во время процессов, проходящих в режиме видео-конференц-связи. Участник процесса приходит в арбитражный суд в своем регионе, там судья проверяет его документы и подтверждает личность и процессуальный статус.

"При этом тот судья, что проверял документы, не является участником рассмотрения дела, — обращает внимание Владимир Груздев. — Точно так же и следователь из другого региона будет просто обеспечивать возможность участия свидетеля в допросе. Такому следователю необходимы полномочия на проведение процессуальных действий, направленных на обеспечение производства допроса".

Законопроект предусматривает возможность использования видеосвязи для допроса только свидетеля. Между тем, по мнению экспертов, стоит разрешить использование таких систем и для допроса других участников уголовного судопроизводства: потерпевшего, эксперта, специалиста, подозреваемого, обвиняемого.