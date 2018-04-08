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Дерзкое убийство в Ярославле: следователи рассказали первые подробности громкого преступления
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Дерзкое убийство в Ярославле: следователи рассказали первые подробности громкого преступления 

76.ru 46 минут назад
Фото: 76.ru
В Ярославле в квартире многоэтажки на Ленинградском проспекте произошло дерзкое убийство. Тело 62-летнего хозяина нашла супруга, когда пришла домой.
— Сегодня утром сюда приехали полицейские и следователи, — рассказывают жильцы многоквартирного дома. — Они сказали, что преступление было совершено с особой дерзостью.
Сейчас следователи СУ СКР по Ярославской области решают вопрос о возбуждении уголовного дела по этому преступлению.
— На теле убитого было колото-резаное ранение в районе грудной клетки, — рассказали в региональном управлении Следственного комитета. — Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Подробнее о преступлении следователи не рассказывают, ссылаясь на тайну следствия. Но, как полагают в правоохранительных органах, это дело будет громким.
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