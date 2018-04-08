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Вандала из Архангельска задержали в Нижнем Новгороде
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Вандала из Архангельска задержали в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 52 минуты назад
Фото: Newsroom24
Нижегородские полицейские задержали 40-летнего жителя Архангельской области, который находился в розыске по подозрению в вандализме (ст. 244 УК РФ — надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Об этом агентству Newsroom24 сообщили в правоохранительных органах.
Александр Поташев был задержан за появление в пьяном виде в общественном месте и был доставлен в отдел полиции. Здесь и выяснилось, что он находится в розыске.
В ближайшее время подозреваемый будет этапирован в Архангельск.
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