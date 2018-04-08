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Петербургского таксиста задержали из‐за подозрения в изнасиловании пассажирки
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Петербургского таксиста задержали из‐за подозрения в изнасиловании пассажирки 

360tv.ru 58 минут назад
В Санкт‐Петербурге задержали таксиста по подозрению в изнасиловании пассажирки. Об этом 8 апреля сообщило городское управление СК.
По данным следствия, водитель имеет судимость.
Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемого.
В четверг стало известно об  37-летнем
американце, который похитил несовершеннолетнюю девушку и неделю насиловал ее. Он собирался оставить девушку у себя навсегда, но ей удалось сбежать. В данный момент мужчину арестовали, но он может выйти под залог в размере 150 тысяч долларов.
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