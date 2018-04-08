Петербургского таксиста задержали из‐за подозрения в изнасиловании пассажирки

В Санкт‐Петербурге задержали таксиста по подозрению в изнасиловании пассажирки. Об этом 8 апреля сообщило городское управление СК

По данным следствия, водитель имеет судимость.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

В четверг стало известно об 37-летнем

американце, который похитил несовершеннолетнюю девушку и неделю насиловал ее. Он собирался оставить девушку у себя навсегда, но ей удалось сбежать. В данный момент мужчину арестовали, но он может выйти под залог в размере 150 тысяч долларов.