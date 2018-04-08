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В США неизвестный напал на людей с ножом
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В США неизвестный напал на людей с ножом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на группу людей в центре американского города Индианаполис, три человека госпитализированы с ранениями, нападавший также доставлен в больницу, сообщает телеканал ABC15.
Инцидент произошел в субботу вечером по местному времени (ночь на воскресенье мск). По данным очевидцев, нападавший, прибывший в центр города на велосипеде, издавал громкие звуки через мегафон. Когда прохожие попросили его прекратить, он остановился и достал нож.
По данным властей, четыре человека, включая подозреваемого в нападении, находятся в больнице, состояние двух из них оценивается как критическое. Жизни раненых ничего не угрожает.
Полиция проводит расследование инцидента. Как заявила представитель противопожарной службы Рита Рит, подозреваемый остается под стражей, несмотря на его пребывание в больнице.
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