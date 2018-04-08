Тольяттинец сообщил в ФСБ о бомбе, потому что у него отключился интернет

В Автозаводском районном суде завершилось слушание уголовного дела в отношении местного жителя 1980 года рождения. Мужчина позвонил в подразделение ФСБ Тольятти и сообщил, что у него дома бомба, которую он намерен взорвать. — В судебном заседании подсудимый пояснил, что у него в квартире не работал интернет. Он решил таким образом привлечь внимание к своей проблеме, — рассказали в прокуратуре автограда. В результате была дезорганизована деятельность силовых структур, которые вынуждены были проверить сообщение о готовящемся взрыве. Мужчина признал свою вину. Служители Фемиды назначили ему наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.