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Тольяттинец сообщил в ФСБ о бомбе, потому что у него отключился интернет
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Тольяттинец сообщил в ФСБ о бомбе, потому что у него отключился интернет 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Автозаводском районном суде завершилось слушание уголовного дела в отношении местного жителя 1980 года рождения. Мужчина позвонил в подразделение ФСБ в Тольятти и сообщил, что у него дома бомба, которую он намерен взорвать.
— В судебном заседании подсудимый пояснил, что у него в квартире не работал интернет. Он решил таким образом привлечь внимание к своей проблеме, — рассказали в прокуратуре автограда.
В результате была дезорганизована деятельность силовых структур, которые вынуждены были проверить сообщение о готовящемся взрыве.
Мужчина признал свою вину. Служители Фемиды назначили ему наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
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