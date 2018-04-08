СМИ сообщили о предотвращении теракта в Берлине 

Такую информацию распространила газета Die Welt, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника полиции. Отмечается, что спецслужбы давно следили за подозреваемыми. По данным оперативников, один из мужчин был близко знаком с тунисцем Анисом Амри, который совершил теракт в немецкой столице на рождественской ярмарке в декабре 2016 года. По имеющейся информации, задержанные сегодня хотели отомстить за своего соратника, которого убили полицейские во время спецоперации.
В 38-м Берлинском полумарафоне планируется участие 32 тысяч человек.