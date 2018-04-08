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СМИ сообщили о предотвращении теракта в Берлине
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СМИ сообщили о предотвращении теракта в Берлине 

Говорит Москва 45 минут назад
Такую информацию распространила газета Die Welt, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника полиции. Отмечается, что спецслужбы давно следили за подозреваемыми. По данным оперативников, один из мужчин был близко знаком с тунисцем Анисом Амри, который совершил теракт в немецкой столице на рождественской ярмарке в декабре 2016 года. По имеющейся информации, задержанные сегодня хотели отомстить за своего соратника, которого убили полицейские во время спецоперации.
В 38-м Берлинском полумарафоне планируется участие 32 тысяч человек.
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