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Водитель грузовика-убийцы был известен немецкой полиции
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Водитель грузовика-убийцы был известен немецкой полиции 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Мужчина, который протаранил на грузовике летнее кафе в германском Мюнстере, ранее неоднократно имел проблемы с законом. Как сообщила в воскресенье представитель прокуратуры города Эльке Адомайт, преступник был известен полиции, в Мюнстере в отношении него в 2015-2016 годах было возбуждено три дела, передает ТАСС.
Между тем премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет сообщил, что в результате атаки в Мюнстере пострадали граждане Нидерландов.
"Мысленно мы находимся с семьями, которые” потеряли вчера своих близких", — приводит слова Лашета РИА Новости.
Он выразил благодарность полиции, спасателям, врачам скорой помощи, которые незамедлительно начали работу на месте происшествия. Премьер-министр добавил, что правительство Северного Рейна-Вестфалии несколько месяцев назад ввело должность уполномоченного по помощи жертвам подобных преступлений. В Мюнстер он прибудет в понедельник, 9 апреля.
В результате наезда малолитражного грузовика на посетителей уличного кафе Kiepenkerl в историческом центре Мюнстера погибли два человека, пострадали 20. Водитель грузовика после атаки покончил с собой. По данным таблоида Bild, что наезд на людей совершил психически нездоровый 48-летний гражданин Германии. Местные власти не считают происшедшее терактом.
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