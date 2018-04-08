Водитель грузовика-убийцы был известен немецкой полиции

Мужчина, который протаранил на грузовике летнее кафе в германском Мюнстере, ранее неоднократно имел проблемы с законом. Как сообщила в воскресенье представитель прокуратуры города Эльке Адомайт, преступник был известен полиции, в Мюнстере в отношении него в 2015-2016 годах было возбуждено три дела, передает ТАСС

Между тем премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет сообщил, что в результате атаки в Мюнстере пострадали граждане Нидерландов

"Мысленно мы находимся с семьями, которые” потеряли вчера своих близких", — приводит слова Лашета РИА Новости

Он выразил благодарность полиции, спасателям, врачам скорой помощи, которые незамедлительно начали работу на месте происшествия. Премьер-министр добавил, что правительство Северного Рейна-Вестфалии несколько месяцев назад ввело должность уполномоченного по помощи жертвам подобных преступлений. В Мюнстер он прибудет в понедельник, 9 апреля.