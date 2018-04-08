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Мужчина ранил ножом собутыльника в ходе ссоры в Подольске
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Мужчина ранил ножом собутыльника в ходе ссоры в Подольске 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Пьяная ссора двух мужчин в подмосковном Подольске закончилась поножовщиной, пострадавшего с ножевым ранением доставили в больницу, сообщает РИАМО.
"Седьмого апреля в 06:40 с улицы почтовая в Подольске бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Подольская ГКБ» с ножевым ранением доставлен и госпитализирован мужчина 1990 года рождения", — сказал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1987 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.
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