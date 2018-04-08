Мужчина ранил ножом собутыльника в ходе ссоры в Подольске

Пьяная ссора двух мужчин в подмосковном Подольске закончилась поножовщиной, пострадавшего с ножевым ранением доставили в больницу, сообщает РИАМО

"Седьмого апреля в 06:40 с улицы почтовая в Подольске бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Подольская ГКБ» с ножевым ранением доставлен и госпитализирован мужчина 1990 года рождения", — сказал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1987 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.