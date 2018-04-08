Героин изъяли у мужчины в Коломне

«Шестого апреля в 12:20 на улице Шилова в городском округе Коломна сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД установлен и доставлен в УМВД мужчина 1982 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 4,4 грамма героина», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».