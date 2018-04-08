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Героин изъяли у мужчины в Коломне
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Героин изъяли у мужчины в Коломне 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
Полицейские изъяли более 4 граммов героина при личном досмотре у мужчины в подмосковной Коломне, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Шестого апреля в 12:20 на улице Шилова в городском округе Коломна сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД установлен и доставлен в УМВД мужчина 1982 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 4,4 грамма героина», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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