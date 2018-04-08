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Житель Безенчука, находясь в гостях, пообещал убить гостеприимную хозяйку
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Житель Безенчука, находясь в гостях, пообещал убить гостеприимную хозяйку 

Волга Ньюс 56 минут назад
Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили и опросили очевидцев происшествия, изъяли предполагаемое орудие преступления — нож.
Было установлено, что в гости к сожителям пришел общий знакомый. В ходе застолья сожитель потерпевшей вышел во двор. На просьбу гостя сходить за спиртным хозяйка ответила отказом. Мужчину возмутил такой ответ и он, схватив со стола нож, пообещал убить ее. Вернувшийся сожитель женщины прекратил преступные намерения и попросил гостя уйти.
Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался безработный 38-летний местный житель ранее неоднократно судимый за совершение краж.
По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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