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Немецкая прокуратура пока не может установить причины нападения в Мюнстере
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Немецкая прокуратура пока не может установить причины нападения в Мюнстере 

Эхо Москвы 5 часов назад
Накануне вечером грузовой автомобиль въехал в группу людей, которые сидели на веранде летнего кафе. Местная пресса установила, что нападавший был гражданином Германии, который страдал от проблем с психикой. Полиция, правда, пока эту версию не подтверждает. В то же время, в МВД Германии подчеркивают, что преступник действовал в одиночку, его связей с террористическими организациями не обнаружено. Его жертвами стали два человека. Сам нападавший после произошедшего застрелился.
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Эхо Москвы: последние новости
08.04.2018 17:30 : Полиция Германии предотвратила теракт на берлинском полумарафоне 07.04.2018 13:30 : В Новгородской области отправлен под домашний арест высокопоставленный чиновник МВД 08.04.2018 16:32 : Мужчина, протаранивший летнее кафе в Мюнстере, не менее трех раз имел проблемы с законом
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