Немецкая прокуратура пока не может установить причины нападения в Мюнстере 

Эхо Москвы: последние новости

07.04.2018 13:30 : В Новгородской области отправлен под домашний арест высокопоставленный чиновник МВД

08.04.2018 16:32 : Мужчина, протаранивший летнее кафе в Мюнстере, не менее трех раз имел проблемы с законом