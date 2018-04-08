Очень сильно хотелось выпить

Фото с ресурса cs9.pikabu.ru Рецидивист из Кольчугинского района вновь окажется на скамье подсудимых, а ведь парню всего 27 лет. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за грабёж.

Следователи выяснили, что в середине марта подозреваемый, находясь в подъезде дома, поссорился с 40-летним жителем одной из квартир. Словесная перепалка переросла в разборку в стиле кунг-фу: молодой человек врезал ногой по лицу хозяина квартиры. Мужчина упал на пол, но и этого нелюбезному гостю показалось мало и он обокрал пострадавшего. Молодой человек похитил мобильник стоимость 3,5 тысячи рублей и убежал.

Хозяин, придя в себя, обратился в полицию. Преступника задержали по «горячим следам». Похищенный телефон он уже успел продать, а деньги потратил на алкоголь. Полиция заключила подозреваемого под стражу.