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В Кинешме незнакомец ударил девушку ножом в плечо
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В Кинешме незнакомец ударил девушку ножом в плечо 

АиФ Владимир 49 минут назад
Фото: АиФ Владимир
В Кинешме полицейские задержали подозреваемого в нападении на девушку.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ивановской области, девушка возвращалась домой из магазина. Следом за ней в подъезд зашёл мужчина.
Между третьим и четвертым этажом незнакомец ударил девушку ножом в плечо и вырвал у неё рюкзак. Мужчина убежал, а девушка обратилась в полицию. Она описала нападавшего и рассказала обстоятельства случившегося.
Сотрудники уголовного розыска отработали вероятный путь следования нападавшего и задержали ранее неоднократно судимого 29-летнего местного жителя. Мужчину доставили в полицию. Решается вопрос об его аресте.
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