Полиция двух районов Ленобласти расследует убийства мигрантов

Тела двух мигрантов нашли во Всеволожском Бокситогорском районах. Первый труп обнаружили на обочине Дороги Жизни. Второе тело достали из петли. Об этом сообщают правоохранительные органы

Сообщение о мертвом мужчине на Дороге Жизни поступило в полицию днем 7 апреля. Прибыв на место, полицейские установили, что мужчине азиатской внешности около 45 лет. Он лежал в неестественной позже, на груди и шее множественные ножевые ранения.

Вечером того же дня, около 22:00, сообщение о смерти мигранта поступило в полицию Бокситогорского района. Замдиректора пилорамы в деревне Бережок сообщил, что на территории предприятия из петли вынули 31-летнего рабочего, уроженца Узбекистана . Смерть констатировала скорая помощь. Мотивы поступка устанавливаются.

Напомним, ранее стало известно, что тела двух убитых мигрантов нашли в лодке на реке Вуокса.