Полиция двух районов Ленобласти расследует убийства мигрантов 

Тела двух мигрантов нашли во Всеволожском и Бокситогорском районах. Первый труп обнаружили на обочине Дороги Жизни. Второе тело достали из петли. Об этом сообщают правоохранительные органы
Сообщение о мертвом мужчине на Дороге Жизни поступило в полицию днем 7 апреля. Прибыв на место, полицейские установили, что мужчине азиатской внешности около 45 лет. Он лежал в неестественной позже, на груди и шее множественные ножевые ранения.
Вечером того же дня, около 22:00, сообщение о смерти мигранта поступило в полицию Бокситогорского района. Замдиректора пилорамы в деревне Бережок сообщил, что на территории предприятия из петли вынули 31-летнего рабочего, уроженца Узбекистана. Смерть констатировала скорая помощь. Мотивы поступка устанавливаются.
Напомним, ранее стало известно, что тела двух убитых мигрантов нашли в лодке на реке Вуокса.