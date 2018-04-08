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Двоим молодым кубанцам грозит срок за похищение бензопилы и электроинструментов
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Двоим молодым кубанцам грозит срок за похищение бензопилы и электроинструментов 

Новая Кубань 1 час назад
Краснодар. 8 апреля — Новая Кубань. В полицию заявил мужчина. Он сообщил, что их хозпристройки в его доме пропал электроинструмент на сумму 20 тысяч рублей.
Сотрудники правоохранительных органов приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий. Выяснилось, что к совершению кражи причастны двое парней. Они приехали к дому потерпевшего на машине родственника, загрузили электроинструмент и скрылись.
В доме одного из молодых людей при обыске обнаружили украденные сварочный аппарат и бензопилу. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что найденное имущество вернули владельцу. Задержанные пояснили, что остальное успели продать.
По факту совершения кражи возбудили уголовное дело. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.
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