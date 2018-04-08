Грабитель с пистолетом похитил часы и ювелирные изделия у дизайнера в Москве

Мужчина с пистолетом вошел в квартиру к столичному дизайнеру на Овчинниковской набережной и, угрожая хозяину и его гостям, похитил наручные часы и ювелирные изделия на общую сумму порядка 900 тысяч рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве

По его словам, 7 апреля в 03:23 на службу «02» от дизайнера-графика поступило сообщение о разбое по месту фактического проживания в квартире на Овчинниковской набережной.

«Сотрудниками полиции установлено, что 7 апреля в 01:45 в квартиру по адресу: Овчинниковская набережная, дом 22, вошел малознакомый заявителю гражданин, угрожая предметом, похожим на пистолет заявителю, а также находившимся у него гостям, открыто похитил трое наручных часов, ювелирные изделия и скрылся», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 900 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».