Ещё
Грабитель с пистолетом похитил часы и ювелирные изделия у дизайнера в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грабитель с пистолетом похитил часы и ювелирные изделия у дизайнера в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Мужчина с пистолетом вошел в квартиру к столичному дизайнеру на Овчинниковской набережной и, угрожая хозяину и его гостям, похитил наручные часы и ювелирные изделия на общую сумму порядка 900 тысяч рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
По его словам, 7 апреля в 03:23 на службу «02» от дизайнера-графика поступило сообщение о разбое по месту фактического проживания в квартире на Овчинниковской набережной.
«Сотрудниками полиции установлено, что 7 апреля в 01:45 в квартиру по адресу: Овчинниковская набережная, дом 22, вошел малознакомый заявителю гражданин, угрожая предметом, похожим на пистолет заявителю, а также находившимся у него гостям, открыто похитил трое наручных часов, ювелирные изделия и скрылся», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что материальный ущерб составил около 900 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
РИАМО: последние новости
В Генконсульстве РФ выясняют наличие россиян на месте трагедии в Мюнстере Тело женщины нашли в Жуковском Пострадавшие при пожаре в ТЦ «Персей для детей» в Москве остаются в тяжелом состоянии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар141
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей758
Минобороны России выступило с заявлением436
МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля
Сын Яковлевой попал в психушку178
Видео
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
03:15
МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля
Политика
00:36
Скрипаль готова дать показания в Скотланд-Ярде
В мире Европа
01:00
Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
Шоу-бизнес
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение