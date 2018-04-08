Более 6,2 млн рублей украли из оружейного сейфа в московской квартире

6 апреля неизвестный проник в одну из московских квартир и, взломав замки оружейного сейфа, украл более 6,2 миллионов рублей. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах , с заявлением в полицию обратилась сотрудница Росреестра . По ее словам, украденные деньги принадлежат ее отцу.

«Неизвестный вскрыл входную дверь и проник в квартиру в пятницу между 10:00 и 23:00. Он взломал два замка оружейного сейфа и похитил из него 100 тысяч долларов и 500 тысяч рублей», — сообщил источник телеканала.