Более 6,2 млн рублей украли из оружейного сейфа в московской квартире 

6 апреля неизвестный проник в одну из московских квартир и, взломав замки оружейного сейфа, украл более 6,2 миллионов рублей. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, с заявлением в полицию обратилась сотрудница Росреестра. По ее словам, украденные деньги принадлежат ее отцу.
«Неизвестный вскрыл входную дверь и проник в квартиру в пятницу между 10:00 и 23:00. Он взломал два замка оружейного сейфа и похитил из него 100 тысяч долларов и 500 тысяч рублей», — сообщил источник телеканала.
По словам заявительницы, ее отец постоянно не живет в Москве, так как уже больше года работает председателем одного из сельскохозяйственных кооперативов во Владикавказе.