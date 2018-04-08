В Ростове трое молодых воришек сняли запчастей с новенького Range Rover на 150 тысяч рублей

В Первомайском районе Ростова трое молодых людей «раздели» автомобиль Range Rover. Блок управления двигателем и другие детали они скрутили с помощью отвертки и металлической линейки. Награбленное добро они погрузили в свою машину и уехали, надеясь позже продать все на рынке.

— Злоумышленников задержали по горячим следам. Одному из них 20 лет, двум другим — по 21, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. — Сумма ущерба — 150 тысяч рублей.

В отношении молодых воришек завели уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до пяти лет лишения свободы.