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Пьяный дебошир избил оперуполномоченного в московской сауне
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Пьяный дебошир избил оперуполномоченного в московской сауне 

360tv.ru 1 час назад
Утром 7 апреля пьяный посетитель одной из московских саун напал на приехавших в заведение на вызов сотрудников правоохранительных органов. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Вызов в полицию поступил около 07:00 — у одного из посетителей сауны «Гусарский дворик» якобы украли мобильные телефоны. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Когда правоохранители приехали в сауну, то обнаружили там сотрудницу заведения и двух посетителей — 26-летнего мужчину и женщину, которая представилась его супругой.
«По внешним признакам посетители сауны были сильно пьяны. Прибывшие на место правоохранители представились и пояснили, что прибыли на место из-за сообщения о краже личного имущества. Во время опроса сотрудницы выяснилось, что до приезда полицейских посетитель сауны вел себя неадекватно и угрожал девушке расправой», — сообщил источник «360».
Появление сотрудников правоохранительных органов пьяного мужчину не успокоило: он размахивал руками и собирался покинуть заведение. Оперуполномоченный попросил его подождать возле стойки для посетителей, чтобы опросить мужчину из-за возможной кражи. В ответ посетитель сауны сначала начал грубить, а потом попытался ударить правоохранителя кулаком в лицо.
«Оперуполномоченный ушел с линии атаки, применил боевые приемы борьбы, повалил мужчину на пол и удерживал его. В это время посетитель сауны продолжил наносить полицейскому удары по голове и шее», — рассказал источник «360».
В это время сотрудник сауны сообщила в полицию о нападении на правоохранителя. На место прибыло подкрепление. Дебошира задержали и доставили в отделение полиции. Пострадавший оперуполномоченный обратился в больницу с ушибами шеи и головы.
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