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Пьяная москвичка ранила мужа ножом во время ссоры
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Пьяная москвичка ранила мужа ножом во время ссоры 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Жительница столицы пойдет под суд за то, что ударила своего супруга ножом. Против женщины завели уголовное дело, сообщили в пресс‐службе столичного управления МВД.
5 апреля пострадавший выпивал со своей женой. Они повздорили и женщина нанесла мужу ножевое ранение. Мужчину госпитализировали в Домодедовскую центральную городскую больницу, а против его супруги возбудили уголовное дело по статье «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью».
Обвиняемой грозит до восьми лет лишения свободы.
В Кабардино-Балкарии двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения зарезали местного жителя. Перепалка произошла после того, как один из нападавших нагрубил убитому. Он ответил тем же и, окружив, молодого человека избили, нанесли ножевое ранение и бросили на дорогу.
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