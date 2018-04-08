Пьяная москвичка ранила мужа ножом во время ссоры

Жительница столицы пойдет под суд за то, что ударила своего супруга ножом. Против женщины завели уголовное дело, сообщили в пресс‐службе столичного управления МВД.

5 апреля пострадавший выпивал со своей женой. Они повздорили и женщина нанесла мужу ножевое ранение. Мужчину госпитализировали в Домодедовскую центральную городскую больницу, а против его супруги возбудили уголовное дело по статье «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью».

Обвиняемой грозит до восьми лет лишения свободы.