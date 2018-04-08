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Житель Пензенской области забыл запереть авто и лишился важной запчасти
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Житель Пензенской области забыл запереть авто и лишился важной запчасти 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Каменском районе Пензенской области полицейские задержали подозреваемого в краже из автомобиля. За помощью к сотрудникам правоохранительных органов обратился 39-летний житель Каменки. В районном отделении полиции мужчина рассказал, что из его автомобиля марки ВАЗ-21099 неизвестные украли аккумулятор. По словам заявителя, вазовскую легковушку он припарковал возле своего дома на улице Кольцова. Он также уточнил, что автомобиль не был заперт. На место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа.
«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 35-летнего местного жителя, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области.
В настоящее время по факту кражи проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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