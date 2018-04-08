На улице Русской в Новосибирске украли три бутылки виски 

В Новосибирске вечером 7 апреля в магазин, располагающемся на улице Русской вошел молодой человек. И сбежал оттуда с тремя бутылками крепкого алкоголя — виски. Работники магазина сразу же сообщили об этом в полицию. О дерзком мужчине тут же узнали все патрульные экипажи, работающие в Советском районе. А стоимость похищенного алкоголя составила 1563 рубля.
В тот же день подозреваемого задержали по приметам экипажем вневедомственной охраны Росгвардии на улице Шлюзовой и доставлен в дежурную часть отдела полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Видеозапись, запечатлевшая действия подозреваемого, изъята и будет приобщена к материалам уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.