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На улице Русской в Новосибирске украли три бутылки виски
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На улице Русской в Новосибирске украли три бутылки виски 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске вечером 7 апреля в магазин, располагающемся на улице Русской вошел молодой человек. И сбежал оттуда с тремя бутылками крепкого алкоголя — виски. Работники магазина сразу же сообщили об этом в полицию. О дерзком мужчине тут же узнали все патрульные экипажи, работающие в Советском районе. А стоимость похищенного алкоголя составила 1563 рубля.
В тот же день подозреваемого задержали по приметам экипажем вневедомственной охраны Росгвардии на улице Шлюзовой и доставлен в дежурную часть отдела полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Видеозапись, запечатлевшая действия подозреваемого, изъята и будет приобщена к материалам уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
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