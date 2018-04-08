В Борском районе пьяная женщина избила собутыльника 

Прибывшие по указному адресу сотрудники полиции выяснили, что компания, отмечавшая в тот день праздники, распивала спиртные напитки. По предварительным данным, между знакомыми произошел словесный конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого приятельница потерпевшего ударила его по лицу. Согласно заключению экспертов, мужчина получил телесные повреждения средней степени тяжести.
Полицейские установили, что 35-летняя женщина нигде не работает и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.
В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Следствие продолжается, сообщает ГУ МВД по Самарской области.