В Борском районе пьяная женщина избила собутыльника

Прибывшие по указному адресу сотрудники полиции выяснили, что компания, отмечавшая в тот день праздники, распивала спиртные напитки. По предварительным данным, между знакомыми произошел словесный конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого приятельница потерпевшего ударила его по лицу. Согласно заключению экспертов, мужчина получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Полицейские установили, что 35-летняя женщина нигде не работает и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.