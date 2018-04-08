Полицейские задержали 21-летнего угонщика автомобилей

В отдел полиции по району Рязанский обратился руководитель транспортного отдела сетевого кафе с заявлением об угоне автомобиля.

Потерпевший пояснил, что припарковался на стоянке у одного из кафе на улице Рязанский проспект, вышел на несколько минут из машины, оставив ключи в замке зажигания. Вернувшись на парковку не обнаружил свой автомобиль стоимостью 300 тысяч рублей.

Полицейские выехали на место происшествия, просмотрел запись с камер видеонаблюдения и вскоре задержали 21-летнего злоумышленника из Алтайский края, который прятался в городе Люберцы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного Кодекса «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

К подозреваемому избрана мера пресечения — арест. Теперь ему грозит наказание — до 5 лет лишения свободы.