Ещё
Полицейские задержали 21-летнего угонщика автомобилей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские задержали 21-летнего угонщика автомобилей 

Вечерняя Москва 33 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В отдел полиции по району Рязанский обратился руководитель транспортного отдела сетевого кафе с заявлением об угоне автомобиля.
Потерпевший пояснил, что припарковался на стоянке у одного из кафе на улице Рязанский проспект, вышел на несколько минут из машины, оставив ключи в замке зажигания. Вернувшись на парковку не обнаружил свой автомобиль стоимостью 300 тысяч рублей.
Полицейские выехали на место происшествия, просмотрел запись с камер видеонаблюдения и вскоре задержали 21-летнего злоумышленника из Алтайский края, который прятался в городе Люберцы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного Кодекса «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
К подозреваемому избрана мера пресечения — арест. Теперь ему грозит наказание — до 5 лет лишения свободы.
Вечерняя Москва: последние новости
Трое спасателей, пострадавших при пожаре в ТЦ «Персей для детей» остаются в тяжелом состоянии Защита Шакро Молодого обжаловала вынесенный ему приговор Житель Магадана украл в столице коньяк за 40 тысяч рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны России выступило с заявлением399
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей653
В Москве загорелся многоэтажный дом16
Сын Яковлевой попал в психушку158
Выживший после операции подросток заговорил на чужом языке48
Видео
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
01:00
Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
Шоу-бизнес
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
01:14
Калоев обвинил Нагиева во вранье
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
Видео смертельного пожара попало в Сеть
Пожары Происшествия
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
02:41
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение