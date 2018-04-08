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Полицейские в Ростовской области задержали подозреваемого в серии краж строительных инструментов
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Полицейские в Ростовской области задержали подозреваемого в серии краж строительных инструментов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 48 минут назад
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Азовский» обратился местный житель с заявлением о пропаже строительных инструментов.
По подозрению в имущественном преступлении оперативники установили и задержали 29-летнего азовчанина. Полицейские выяснили, что безработный мужчина совершил еще не менее 10 краж. Злоумышленник изначально выбирал гаражи с деревянными перекрытиями. Чтобы потерпевшие не сразу обнаружили взлом помещения и пропажу вещей, подозреваемый залазил на крыши, ножовкой спиливал доски, забирал инструменты, а затем увозил их на такси для продажи. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. Часть похищенного мужчина продал, остальное — правоохранители изъяли и вернули законным владельцам.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый заключен под стражу. Санкциями данной статьи установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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