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Грабитель взломал сейф в квартире на северо‑востоке Москвы и похитил 100 тыс. долларов
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Грабитель взломал сейф в квартире на северо‑востоке Москвы и похитил 100 тыс. долларов 

РИАМО 46 минут назад
Неизвестный взломал дверь в квартире на северо-востоке Москвы, взломал замки сейфа и украл 100 тысяч долларов, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
По его словам, 6 апреля в 23:16 на службу «02» от женщины 1993 ода рождения поступило сообщение о краже из квартиры на площади Борьбы.
«Сотрудниками полиции установлено, что с 10:30 до 22:45 6 апреля в квартиру по указанному адресу путем взлома входной двери проник неизвестный, взломав замки оружейного сейфа, совершил кражу денежных средств в размере 100 тысяч долларов США, 500 тысяч рублей, принадлежащих отцу заявительницы, и скрылся», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что материальный ущерб составил более 6,275 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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