Грабитель взломал сейф в квартире на северо‑востоке Москвы и похитил 100 тыс. долларов

По его словам, 6 апреля в 23:16 на службу «02» от женщины 1993 ода рождения поступило сообщение о краже из квартиры на площади Борьбы.

«Сотрудниками полиции установлено, что с 10:30 до 22:45 6 апреля в квартиру по указанному адресу путем взлома входной двери проник неизвестный, взломав замки оружейного сейфа, совершил кражу денежных средств в размере 100 тысяч долларов США, 500 тысяч рублей, принадлежащих отцу заявительницы, и скрылся», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил более 6,275 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».