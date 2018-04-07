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На Украине задержали гражданина России за незаконное пересечение границы
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На Украине задержали гражданина России за незаконное пересечение границы 

RT на русском 20 часов назад
Украинские пограничники задержали в районе населённого пункта Гатище Харьковской области 28-летнего гражданина России за незаконное пересечение госграницы. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что мужчину заметили, когда он был ещё на территории России и двигался в сторону границы, и задержали уже на территории Украины.
«Как выяснилось, мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу в связи с запретом ему въезда на территорию Украины», — приводит Интерфакс-Украина сообщение.
Пограничники составили на задержанного протокол об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.
Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего мичмана украинских Военно-морских сил на границе с Крымом.
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