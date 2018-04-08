Тольяттинские полицейские изъяли у пассажира автомобиля наркотик

Сотрудники полиции заметили, что пассажир транспортного средства начал заметно нервничать при виде людей в форме.

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