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Тольяттинские полицейские изъяли у пассажира автомобиля наркотик
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Тольяттинские полицейские изъяли у пассажира автомобиля наркотик 

Волга Ньюс 1 час назад
Сотрудники полиции заметили, что пассажир транспортного средства начал заметно нервничать при виде людей в форме.
Стражи правопорядка приняли решение досмотреть гражданина. В присутствии понятых у мужчины обнаружен сверток с веществом белого цвета. Согласно справки об исследовании внутри свертка находилось наркотическое средство синтетического происхождения N-метилэфедрон общей массой 0,21 гр, что является значительным размером. Личность подозреваемого была установлена, им оказался житель Тольятти.
В настоящее время в отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», сообщает облГлавк.
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