Жителя Адыгеи обвиняют в незаконном хранении и сбыте наркотиков

Полиция Гиагинского района завершила расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвинялся в незаконном хранении и сбыте запрещенных веществ.

Информацию о причастности молодого человека к противоправной деятельности получили оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков.

«Вскоре сыщикам стало известно о том, что парень планирует реализовать наркозелье. После того, как сделка состоялась и он получил 7,5 тысяч рублей от жителя республиканского центра, подозреваемого задержали. Примечательно, что именно в такую сумму продавец оценил почти 35 граммов марихуаны», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее

В ходе дальнейшей работы с фигурантом стражи правопорядка выяснили, что это не единственный эпизод преступной деятельности. Ранее аналогичным образом он заработал около 5 тысяч рублей, сбыв 20 граммов марихуаны.

Установлено, что наркозелье парень изготовил из частей дикорастущих растений конопли, которые обнаружил в лесном массиве недалеко от населенного пункта.

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу завершено. Материалы направлены для рассмотрения в Гиагинский районный суд.