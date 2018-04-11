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Жителя Адыгеи обвиняют в незаконном хранении и сбыте наркотиков
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Жителя Адыгеи обвиняют в незаконном хранении и сбыте наркотиков 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Полиция Гиагинского района завершила расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвинялся в незаконном хранении и сбыте запрещенных веществ.
Информацию о причастности молодого человека к противоправной деятельности получили оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков.
«Вскоре сыщикам стало известно о том, что парень планирует реализовать наркозелье. После того, как сделка состоялась и он получил 7,5 тысяч рублей от жителя республиканского центра, подозреваемого задержали. Примечательно, что именно в такую сумму продавец оценил почти 35 граммов марихуаны», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.
В ходе дальнейшей работы с фигурантом стражи правопорядка выяснили, что это не единственный эпизод преступной деятельности. Ранее аналогичным образом он заработал около 5 тысяч рублей, сбыв 20 граммов марихуаны.
Установлено, что наркозелье парень изготовил из частей дикорастущих растений конопли, которые обнаружил в лесном массиве недалеко от населенного пункта.
В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу завершено. Материалы направлены для рассмотрения в Гиагинский районный суд.
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