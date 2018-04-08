В Адыгее возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере

Следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России «Кошехабльский» возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего ранее судимого местного жителя.

Основанием для принятия процессуального решения послужили результаты проверочных мероприятий, инициированных оперативниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков.

Для установления причастности мужчины к наркопреступлению, сыщики провели обыск в принадлежащем ему домовладении. В одной из комнат хозяин хранил пакет, в котором находились высушенные части растений.

Экспертами-криминалистами установлено, что в нем была марихуана. Вес изъятой партии составил около 200 граммов.

Под давлением неопровержимых доказательств мужчина дал признательные показания.

Кроме этого, на момент визита стражей правопорядка он находился в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердили результаты медицинского освидетельствования.

Сейчас полицейские проводят необходимые следственные мероприятия. Следует отметить, что санкция статьи, по которой подозреваемый привлекается к уголовной ответственности, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.