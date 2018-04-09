В Адыгее осуждены обвиняемые в попытке сбыта синтетических наркотиков в крупном размере

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Майкопу в феврале 2017 года провели проверочные мероприятия в отношении двоих местных жителей. В результате была получена информация об их причастности к хранению запрещенных веществ. Кроме этого, у полицейских появились основания предполагать, что молодые люди планируют организовать сбыт синтетических наркотиков на территории Адыгеи

Чтобы задокументировать противоправную деятельность, сотрудники полиции реализовали целый комплекс оперативных и технических мероприятий. Одним из его элементов стала проверочная закупка. Под видом покупателя к наркосбытчикам обратился полицейский. После того, как сделка состоялась, участников группы задержали.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты: наркотические средства, фасовочные материалы и предметы, с помощью которых осуществлялось изготовление разовых доз.

На допросах подельники рассказали, что приобрели «соль» на территории одного из соседних регионов, используя возможности сети Интернет. В дальнейшем, они намеревались реализовывать его мелкими партиями.

Полицейские пресекли их планы и собрали неопровержимые доказательства вины в инкриминируемом деянии.

Майкопский городской суд, рассмотрев материалы уголовного дела, назначил обвиняемым наказание в виде 10,5 и 11 лет лишения свободы. Отбывать сроки оба будут в исправительном учреждении строгого режима.