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В Адыгее осуждены обвиняемые в попытке сбыта синтетических наркотиков в крупном размере
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В Адыгее осуждены обвиняемые в попытке сбыта синтетических наркотиков в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Майкопу в феврале 2017 года провели проверочные мероприятия в отношении двоих местных жителей. В результате была получена информация об их причастности к хранению запрещенных веществ. Кроме этого, у полицейских появились основания предполагать, что молодые люди планируют организовать сбыт синтетических наркотиков на территории Адыгеи.
Чтобы задокументировать противоправную деятельность, сотрудники полиции реализовали целый комплекс оперативных и технических мероприятий. Одним из его элементов стала проверочная закупка. Под видом покупателя к наркосбытчикам обратился полицейский. После того, как сделка состоялась, участников группы задержали.
Во время обысков по месту жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты: наркотические средства, фасовочные материалы и предметы, с помощью которых осуществлялось изготовление разовых доз.
На допросах подельники рассказали, что приобрели «соль» на территории одного из соседних регионов, используя возможности сети Интернет. В дальнейшем, они намеревались реализовывать его мелкими партиями.
Полицейские пресекли их планы и собрали неопровержимые доказательства вины в инкриминируемом деянии.
Майкопский городской суд, рассмотрев материалы уголовного дела, назначил обвиняемым наказание в виде 10,5 и 11 лет лишения свободы. Отбывать сроки оба будут в исправительном учреждении строгого режима.
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