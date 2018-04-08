Мужчина застрелил своего сына в Наро‑Фоминске

«Факт обнаружения трупа мужчины с огнестрельным ранением подтверждаем. Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан отец погибшего — 56-летний местный житель», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.