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Мужчина застрелил своего сына в Наро‑Фоминске
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Мужчина застрелил своего сына в Наро‑Фоминске 

РИАМО 35 минут назад
В подмосковном Наро-Фоминске обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением, по подозрению в совершении преступления был задержан отец убитого, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Факт обнаружения трупа мужчины с огнестрельным ранением подтверждаем. Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан отец погибшего — 56-летний местный житель», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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