Сотрудники МВД России в таежной местности Иркутской области пресекли незаконную рубку леса

«В ходе рейда на территории Балаганского лесничества сотрудниками полиции совместно с представителем Министерства лесного комплекса пресечена незаконная рубка деревьев породы сосна в объеме около 8,6 тысяч кубометров», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

На месте происшествия — в 135 километрах от районного центра — сотрудниками полиции задержаны и доставлены в отдел полиции девять мужчин, подозреваемых в нелегальной заготовке леса в особо крупном размере.

"Полицейскими изъяты спецтехника, бензопилы и сортимент леса. По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превышает 56 миллионов рублей", — добавила И. Волк.